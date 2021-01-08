Вакцина от коронавируса не могла контрабандой попасть из Израиля в Украину. В Министерстве здравоохранения Израиля утверждают, что о тайном снабжении для украинских чиновников не может быть и речи, передает УНИАН.

Министр здравоохранения Йоэль (Юлий) Эдельштейн убежден, что вакцину не вывозили из Израиля.

«Вакцины требуют глубокого замораживания. Невозможно, чтобы кто - то их незаметно транспортировал», - заверил он.

Он сообщил, что в Израиле пока не планируют начинать официальное расследование из-за слухов в украинской прессе.

Напомним, бизнесмен Михаил Бродский сообщил, что ряд народных депутатов и представителей правительства тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. По его данным, они платили за прививки по 2,5 тысячи евро.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел информацию о возможной подпольной вакцинации от коронавируса народных депутатов членов правительства.

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и другим правоохранительным органам проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса.