Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел информацию о возможной подпольной вакцинации от коронавируса народных депутатов членов правительства.

«Поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения», – написал он в Telegram.

При этом Шмыгаль подчеркнул, что является сторонником вакцинации. «Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19. Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники», – отметил премьер.

«Напомню, что сейчас Украина ожидает первую партию вакцин – 1,9 млн доз Sinovac Biotech. Руководство страны проводит переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания. Пока ни одна из вакцин не является сертифицированной в Украине. И уверен, ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения», – подытожил он.

Ранее бизнесмен Михаил Бродский сообщил, что ряд народных депутатов и представителей правительства тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. По его данным, они платили за прививки по 2,5 тысячи евро.