также в разделеОбщество
Минздрав сменит компанию для закупки вакцины от COVID-19 8
Украина продолжит требовать возвращения похищенной в Луганске иконы 14
СМИ: Жвания идет давать показания на Порошенко по «делу Майдана» 17
Суд продлил арест Кожары до 5 марта 11
Минздрав анонсировал заключение новых договоров о поставках COVID-вакцины 27
В Украине планируют создать реестр вакцинированных от COVID-19 30
Во Львове изъяли более 1 тонны героина 24
Мировые СМИ проявили огромный интерес к возможности производства вакцины в Украине и клинических исследований комбинации двух вакцин ‒ «Спутник V» и AstraZeneca 34
Глава Боснии и Герцеговины пообещал вернуть скандальную икону, но не Украине 22
Кабмин увеличил численность военных, которых могут направить на службу за границей 21
Кабмин назначил замглавы МКИП, который будет отвечать за цифровизацию 8
В Украине по зафиксировано 6911 новых случаев COVID-19 31
Кабмин разрешил во время локдауна продавать бытовую химию и прессу 11
Дело Шеремета: Следователи допросят владельца «белорусской пленки» 28
Гражданина Латвии судят за участие в боях на стороне «ДНР» 21
ВАКС отложил избрание меры пресечения судье Вовку 15
Иран с пятой попытки передал Украине отчет о катастрофе самолета МАУ 64
НАБУ вызывает на допрос ближайшего соратника Порошенко 86

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел информацию о возможной подпольной вакцинации от коронавируса народных депутатов членов правительства.

«Поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения», – написал он в Telegram.

При этом Шмыгаль подчеркнул, что является сторонником вакцинации. «Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19. Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники», – отметил премьер.

«Напомню, что сейчас Украина ожидает первую партию вакцин – 1,9 млн доз Sinovac Biotech. Руководство страны проводит переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания. Пока ни одна из вакцин не является сертифицированной в Украине. И уверен, ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения», – подытожил он.

Ранее бизнесмен Михаил Бродский сообщил, что ряд народных депутатов и представителей правительства тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. По его данным, они платили за прививки по 2,5 тысячи евро.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1455 грн.
0
Теги