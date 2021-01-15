В результате землетрясения на индонезийском острове Сулавеси по меньшей мере семь человек погибли и сотни получили ранения, передает Укринформ.

Землетрясение силой 6,2 балла в пятницу утром произошло всего через несколько часов после более раннего, меньшего землетрясения.

Эпицентр землетрясения находился в шести километрах северо-восточнее города Мажены на глубине 10 километров.

Предупреждения о цунами не поступало. Однако местные власти предупредили, что по двум основным землетрясениями могут возникнуть сильные подземные толчки и что они все еще могут вызвать цунами.

Как отмечается, больше десятка пациентов и медиков оказались в ловушке под обломками больницы, пострадавшей в результате землетрясения.

Индонезия известна рядом разрушительных землетрясений и цунами. В результате землетрясения на Сулавеси в 2018 году погибло более 2000 человек.