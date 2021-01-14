Представители Министерства здравоохранения совместно с полицией проведут проверки соблюдение карантинных ограничений на горнолыжных курортах в Ивано-Франковской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Сегодня совместно с заместителем министра экономики Сергеем Глущенко и председателем Госпродпотребслужбы Владиславой Магалецкой провели селекторное совещание с руководителями региональных подразделений Госпродпотребслужбы.

Ключевым в повестке дня стоял вопрос нарушения карантинных мероприятий некоторыми представителями бизнеса», – написал он.

Ляшко отметил, что как главный государственный санитарный получает многочисленные сообщения о работе в период карантина ресторанов, баров, развлекательных заведений на горнолыжных курортах и ​​во Львовской области. «Именно на это и обратил внимание коллег на селекторном совещании. Как сообщили коллеги из Ивано-Франковской области, уже завтра состоятся проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах области с привлечением Национальной полиции», – сообщил он.

«Если мы обращаемся к людям с просьбой соблюдать противоэпидемические мероприятия и они придерживаются их, то почему тогда некоторые представители бизнеса позволяют себе нарушать эти правила? Желание воевать с системой не должно превалировать над сохранением жизни и здоровья украинцев. Нарушения должны иметь последствия», – подытожил Ляшко.