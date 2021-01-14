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По состоянию на 14 января для украинцев открыты для въезда 83 страны мира, сообщил  глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Рад сообщить, что на сегодня в мире есть 83 страны, куда, несмотря на все ограничения, связанные с пандемией, могут ехать граждане Украины», - сказал он на брифинге.

Министр напомнил, что по состоянию на конец 2020 таких стран было чуть больше 60-ти. Следить за ситуацией о возможности путешествовать и условий въезда можно на соответствующей странице, созданной МИД.
ForUm

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