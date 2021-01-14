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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Житомирской области нелегальный сбыт оптовых партий янтаря-сырца крупных фракций в страны Восточной Азии.

По данным предварительного следствия, противоправный бизнес организовали двое жителей Новограда-Волынского. В течение нескольких лет дельцы скупали «солнечный камень» у нелегальных копателей с северных областей Украины.

После сортировки и расфасовки злоумышленники при посредничестве фигурантов ранее открытых уголовных производств переправляли нелегальный товар транзитом через третьи страны иностранным заказчикам.

По оперативным данным, ежемесячно они сбывали янтаря почти на 2 миллиона гривен.

В рамках ранее открытого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков по месту жительства злоумышленников и хранения янтаря.

Во время следственных действий изъято более 55 килограммов крупных фракций янтаря-сырца, стоимость которого, по предварительным оценкам, составляет до миллиона гривен. Сейчас нелегальный янтарь направлен для проведения соответствующих экспертиз.
ForUm

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