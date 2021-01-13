Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Закон «О государственной службе» о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе» № 1086-ІХ, который Верховная Рада приняла 16 декабря 2020. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно документу, государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста по собственному согласию.

Решение о продлении срока пребывания на госслужбе принимает субъект назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста. Срок пребывания на службе в органах местного самоуправления может быть продлен, но не более чем на пять лет по решению сельского, поселкового, городского председателя, председателя районного, районного в городе, областного совета.

Решение о продлении срока пребывания на службе в органах местного самоуправления принимает председатель соответствующего совета ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.

Полномочия субъекта назначения относительно руководителя Аппарата Верховной Рады Украины, кроме случаев, предусмотренных пунктом 35 части первой статьи 85 Конституции Украины, осуществляет председатель Верховной Рады.

Также, согласно закону, на период действия карантина приостановлено действие положений законов «О государственной службе» и «О центральных органах исполнительной власти» в части проведения конкурсов на должности госслужбы.

В органах государственной власти, которые были образованы в течение действия карантина, отбор на должности государственной службы в установленном Кабинетом Министров порядке не производится. Назначение на должности государственной службы в таких органах осуществляется по результатам конкурса в соответствии с положениями Закона Украины «О государственной службе».