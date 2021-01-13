Вчера, 12 января, около 19:00 в Белгород-Днестровском Одесской области на улице Тираспольская произошел взрыв в жилом доме, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По прибытию к месту вызова спасателей было установлено, что в частном одноэтажном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим разрушением части потолка, внутренней перегородки и части внешней стены на площади 15 кв. м.

В результате взрыва пострадали двое жильцов дома, которых бригадой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 2 единицы пожарно-спасательной техники и 8 человек личного состава.

Вероятной причиной происшествия считается утечка газа из бытового баллона.