В 2020 году в Украине произошло более 168 тыс. 107 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 3 тыс. 541 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«В 2020 году в Украине произошло 168 тыс. 107 ДТП. Из них 26 тыс. 140 ДТП - с травмированными, в которых погибло 3 тыс. 541 человек и 31 тыс. 974 получили травмы», - написал он.

По словам Билошицкого, основными причинами ДТП с погибшими и/или травмированными были: превышение безопасной и установленной скорости движения, нарушение правил маневрирования, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов и несоблюдение дистанции.

В полиции констатировали, что произошло 7 тыс. 641 ДТП с погибшими и/или травмированными пешеходами, в которых погибли 1 тис. 198 человек и 6 тыс. 959 - травмированы.

Также в Украине произошло 4 тыс. 432 ДТП с участием детей, в которых 168 детей погибли и 3 тыс. 957 - травмированы.