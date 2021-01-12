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В Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Республики Молдова Майи Санду.

Министр здравоохранения Максим Степанов настаивает на продлении ужесточенного карантина.

Во время совещания с руководством Минэнерго, НАК «Нафтогаз», НКРЭКУ, Оператором ГТС и представителями Офиса президента наработаны два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы на газ для населения.

В Верховной Раде ряд нардепов работают на олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, говорится в расследовании Bihus.іnfo.

Недавние решения Высшего антикоррупционного суда по делу Окружного админсуда Киева и его председателю Павлу Вовку связаны с открытым дисциплинарным производством против судьи ВАКС Андрея Бицюка. Такое мнение высказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Высший антикоррупционный суд в очередной раз перенес слушание по избранию меры пресечения главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку из-за его неявки на заседание.

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям в конце декабря утвердил план иммунизации населения от COVID-19. В течение следующих двух лет планируют сделать прививки 50% населения, поэтому вакцину должны получить 20 миллионов украинцев. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В Украине со среды, 13 января, ожидается существенное ухудшение погодных условийсообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с позорным решением Южного окружного военного суда Российской Федерации от 12 января 2021 об осуждении трех граждан Украины – Айдера Джаппарова, Энвера Омерова и Ризы Омерова по делу т.н. «белогорской группы Хизб ут-Тахрир» по сфабрикованным обвинениям в «организации и участии в деятельности террористической организации и насильственном захвате и удержании власти».

В соответствии с распоряжением председателя Конституционного суда Украины №1/1/2021-к/тр от 5 января 2021, председатель суда Александр Тупицкий 6 января и с 11 до 13 января 2021 официально находится в ежегодном отпуске.

В Украине по состоянию на 12 января 2021 года зафиксировано 5116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Полицейские Ривненской области начинали масштабные отработки северных районов с целью противодействии незаконной добыче янтаря.
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