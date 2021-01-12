В Верховной Раде ряд нардепов работают на олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, говорится в расследовании Bihus.іnfo.

«Мы проанализировали действия нардепов и готовы с выводами - около 70 народных депутатов помогают Коломойскому и почти 100 – голосуют в интересах Ахметова», - сообщают журналисты.

В частности, расследователи изучили голосование за назначение бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко министром энергетики, законопроект об инвестнянях, информационную кампанию против бывшего премьер-министра Алексея Гончарука, представление в КСУ и другие.

Влияние народных избранников олигархам заключается в написании выгодных законопроектов; голосовании за выгодные законопроекты и провале невыгодных; внесении поправок в законы; внесении представлений в Конституционный суд, подаче исков в суды, заявлений в правоохранительные органы, а также информационные атаки и кампании.

Среди депутатов, которые помогают Коломойскому, — члены группы «За будущее» и лояльные представители «Слуги народа», которые «пришли из бизнеса или окружения олигарха», отмечается в расследовании.

В «группу Ахметова» входят некоторые внефракционные депутаты, его партнеры, а также некоторые депутаты от «Слуги народа» и «Батькивщины».