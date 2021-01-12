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Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с позорным решением Южного окружного военного суда Российской Федерации от 12 января 2021 об осуждении трех граждан Украины – Айдера Джаппарова, Энвера Омерова и Ризы Омерова по делу т.н. «белогорской группы Хизб ут-Тахрир» по сфабрикованным обвинениям в «организации и участии в деятельности террористической организации и насильственном захвате и удержании власти».

Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

Они были незаконно задержаны на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым силовыми структурами оккупационной администрации РФ 10 июня 2019 и в нарушение норм международного права перемещены на территорию России в Ростов-на-Дону.

«Досудебное следствие и судебный процесс происходили с многочисленными процедурными нарушениями и в условиях полного игнорирования предоставленных защитой доказательств непричастности обвиняемых к инкриминируемым деяниям, что указывает на политическую мотивированность решения осудить Энвера Омерова - на 18 лет, Айдера Джаппарова - на 17 лет, Ризу Омерова - на 13 лет лишения свободы в колониях строгого режима», - подчеркнули в МИД.

«Указанные приговоры являются очередным доказательством использования российской судебной системы, которая не имеет ничего общего с правосудием, для продолжения политики преследования крымских татар и подавлений каких-либо признаков инакомыслия в оккупированном Крыму», - отметила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

МИД требует от РФ отменить решение суда и немедленно освободить Энвера и Ризу Омеровых, Айдера Джаппарова, а также всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

«Россия должна прекратить системные политические преследования во временно оккупированном Крыму и придерживаться своих обязательств как государство-оккупант в соответствии с международным правом. Призываем международное сообщество осудить применение РФ политических преследований против граждан Украины, а также усилить политико-дипломатическое давление с целью освобождения незаконно задержанных украинцев и крымских татар», - резюмировали в МИД.

 
ForUm

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