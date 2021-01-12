Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям в конце декабря утвердил план иммунизации населения от COVID-19. В течение следующих двух лет планируют сделать прививки 50% населения, поэтому вакцину должны получить 20 миллионов украинцев.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что доступ к вакцине будут иметь все украинцы, которые захотят прививаться за счет государства. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

По его словам, предусматриваются определенные этапы вакцинации различными группами населения.

Мы планируем закончить вакцинацию к началу следующего года – в первом квартале 2022 года,

– заявил Степанов.

Он отметил, что это зависит от количества вакцин, которое будет приезжать в Украину. «Поверьте, медлить никто не будет. Социологическое исследование показывает, что 50 – 55% украинцев готовы вакцинироваться», – сказал министр.

Степанов отметил, что плана вакцинации после марта 2022 года нет. Он призвал узнавать информацию именно из документов Министерства здравоохранения, ведь они являются официальными.

Относительно коммерческого рынка, как отметил министр, как только появится возможность официально завозить вакцину на территорию Украины, то в министерстве этому будут способствовать.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения 30 декабря заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech от COVID-19 объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.