Полицейские Ривненской области начинают масштабные отработки северных районов с целью противодействии незаконной добыче янтаря, сообщает пресс-служба МВД.

К проведению рейдов привлечены приданные силы полиции Ривненщины, в том числе бойцы роты полиции особого назначения, спецназовцы КОРДа, работники подразделения тактико-оперативного реагирования Управления патрульной полиции в области, оперативного штаба и военнослужащие Нацгвардии.

Для выявления и пресечения нелегального промысла в труднодоступных местах задействуется почти 20 единиц спецтехники.

«Действующим законодательством предусмотрена процедура получения специальных разрешений для легальной добычи янтаря-сырца, - подчеркнул начальник полиции области Алексей Камышанский. – Наша основная цель – восстановить порядок и законность в полесских районах, ведь каждый гражданин имеет гарантированное право на честный труд».

Заместитель начальника полиции области Руслан Стрельбицкий добавил, то сейчас в полиции достаточно сил и средств, чтобы не допустить массовых беспорядков и правонарушений со стороны местного населения на территории северных районов.