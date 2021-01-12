Полицейские Ривненской области начинают масштабные отработки северных районов с целью противодействии незаконной добыче янтаря, сообщает пресс-служба МВД.
К проведению рейдов привлечены приданные силы полиции Ривненщины, в том числе бойцы роты полиции особого назначения, спецназовцы КОРДа, работники подразделения тактико-оперативного реагирования Управления патрульной полиции в области, оперативного штаба и военнослужащие Нацгвардии.
Для выявления и пресечения нелегального промысла в труднодоступных местах задействуется почти 20 единиц спецтехники.
«Действующим законодательством предусмотрена процедура получения специальных разрешений для легальной добычи янтаря-сырца, - подчеркнул начальник полиции области Алексей Камышанский. – Наша основная цель – восстановить порядок и законность в полесских районах, ведь каждый гражданин имеет гарантированное право на честный труд».
Заместитель начальника полиции области Руслан Стрельбицкий добавил, то сейчас в полиции достаточно сил и средств, чтобы не допустить массовых беспорядков и правонарушений со стороны местного населения на территории северных районов.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время