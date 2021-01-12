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Министр здравоохранения Максим Степанов настаивает на продлении ужесточенного карантина. Об этом Степанов рассказал в эфире 24 канала, сообщает УНИАН.

На вопрос ведущей, видит ли он по состоянию на сейчас основания для продолжения январского локдауна, министр ответил, что они есть.

«Я и мои советники настаиваем на продлении этого карантина. И именно при таких обстоятельствах, как он есть», – отметил глава Минздрава.

Степанов назвал две причины, почему рекомендовал бы карантин продлить.

«Во-первых, у нас были январские праздники, которые сопровождались массовыми празднованиями: с большим количеством людей в помещениях, люди ездили к родственникам. Это потенциально очень сильно повлияет на рост количества больных», – сказал он.

Министр отметил и ежегодный сезонный рост количества заболевших гриппом, который начинается в январе.

«И очень важно это количество роста сбить. Передается эта болезнь так же и предотвращается так же – прекращение контактирования между людьми. Потому что и грипп, и COVID-19 имеют одинаковые осложнения с госпитализацией в больницу. Мы заинтересованы, чтобы не было критической нагрузки на медицинскую систему», – ответил Степанов.

Наполним, с 8 до 24 января включительно 2021 в Украине действуют усиленные карантинные ограничения.
ForUm

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