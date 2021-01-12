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В Киеве состоялась официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Республики Молдова Майи Санду, которая находится в Украине с официальным визитом, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

На площади перед Мариинским дворцом рота почетного караула отрапортовала высокой гостье.

Прозвучали гимны Украины и Молдовы, после чего главы государств совершили обход воинов почетного караула.

Зеленский и Санду представили членов украинской и молдавской делегаций. После началась встреча глав государств в формате «с глазу на глаз», после которой запланированы украинско-молдавские переговоры в расширенном составе под председательством президентов. После завершения переговоров ожидается подписание двусторонних документов.
ForUm

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