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Львовский эпидемиолог Наталья Тимко заявила о циркуляции мутировавший типа коронавируса в области.

Об этом она рассказала во время брифинга 12 января, сообщает Суспільне.

По ее словам, всего в Украине распространены пять видов коронавируса.

«Мы не определяем (Львовский лабораторный центр), но положительные образцы периодически направляются в лабораторию Центра общественного здоровья и они этот материал обрабатывают для проведения секвенирования. Коронавирус типа В1.1 является китайского происхождения. Типы образцов направляются далее», – отметила специалист.

Также она добавила, что ввиду праздников в области уменьшилось количество обращений граждан с симптомами COVID-19. Но это не означает, что потенциальные больные не могут переносить вирус.
ForUm

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