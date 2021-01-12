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По состоянию на 31 декабря 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 63,7 млрд грн (89%) средств общего фонда госбюджета из предусмотренных 72 млрд гривен, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Из выделенных решениями правительства 6,4 млрд грн средств специального фонда государственного бюджета направлено 2,8 млрд грн (44%).

На сферу здравоохранения использовано 19,4 млрд грн (87%) из 22,4 млрд грн выделенных средств по общему фонду государственного бюджета.

В частности:

на закупку аппаратов ИВЛ - 84 млн грн из предусмотренных 100 млн грн;

на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения – 3,3 млрд грн (83%) из 4 млрд грн;

на закупку оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения – 2,3 млрд грн (100%);

на строительство, реконструкцию и ремонт приемных отделений опорных учреждений здравоохранения – 1,4 млрд грн (82%) из предусмотренных 1,7 млрд грн;

на обеспечение больниц кислородом – 1,4 млрд грн (97%) из предусмотренных 1,5 млрд грн;

на закупку медицинских услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения – 3,9 млрд грн (74%) из 5,3 млрд грн;

на обеспечение опорных учреждений здравоохранения цифровыми диагностическими рентгеновскими системами - 1 млрд грн (97%);

на повышение надбавок и доплат медицинским работникам – 5,5 млрд грн (92%) из предусмотренных на эти цели 6 млрд гривен.

На социальную защиту использовано 12,8 млрд грн (73,5%) из 17,4 млрд грн средств общего фонда государственного бюджета.

На обеспечение правопорядка использовано 4,5 млрд грн, или 100% предусмотренных средств (общий фонд госбюджета).

На стимулирование экономики использовано 26,4 млрд грн с 27 млрд грн по общему фонду бюджета, или 98%. В частности, на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения – 25,7 млрд грн (98%) из предусмотренных 26,2 млрд гривен.

За счет средств специального фонда государственного бюджета использовано 2,8 млрд грн (55,5%) из выделенных 5 млрд грн на оказание единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета их деятельности в результате усиления ограничительных противопандемических мероприятий. Также почти 1,4 млрд грн предусмотрено на приобретение вакцины против COVID-19.

Использование средств специального фонда государственного бюджета продлится в 2021 году.
ForUm

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