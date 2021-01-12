Основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял первенство в рейтинге самых богатых людей по версии журнала Forbes.

Как передает Укринформ, об этом говорится на сайте издания.

Акции Tesla 11 января упали почти на 8%, что привело к снижению собственного капитала Маска на 13,5 млрд долларов, который составляет сейчас 176,2 млрд долларов.

Маск уступил первое место основателю и главе компании Amazon Джеффу Безосу, чьё состояние сейчас оценивается в 182,1 млрд долларов.

Третье место в рейтинге самых богатых людей мира занимает президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с состоянием в 154,6 млрд долларов.

Напомним, на прошлой неделе Маск стал самым богатым человеком мира, обогнав Безоса.