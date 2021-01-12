также в разделеМир
В ЕС признали проведение переговоров с производителем российской вакцины 16
Двух россиян объявили в розыск по делу о взрывах в порту Бейрута 24
Литва может изменить название Беларуси 45
СМИ: ФБР разоблачило планы вооруженного штурма Капитолия на инаугурации Байдена 21
США объявили Кубу страной-спонсором терроризма 13
Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне 77
В Палату представителей внесли резолюцию об отстранении Трампа 19
Байден выдвинул бывшего посла США в РФ на пост главы ЦРУ 14
ВОЗ: Коронавирус мог появиться и в других странах 10
ООН: На Земле ежегодно исчезает 1,6 миллиона гектаров лесов 14
В Японии обнаружили новый штамм COVID-19 15
После штурма Капитолия в США открыли 25 дел о внутреннем терроризме 18
Садыр Жапаров избран президентом Кыргызстана 19
Литва официально изменила название Грузии на Сакартвело 28
Акции Twitter обвалились после блокировки аккаунта Трампа 19
После штурма покончил с собой офицер полиции Капитолия 37
От COVID-19 умерла сестра экс-президента США Джорджа Буша 16
В мире число смертей от COVID-19 приближается к 2 миллионам 11

Основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял первенство в рейтинге самых богатых людей по версии журнала Forbes.

Как передает Укринформ, об этом говорится на сайте издания.

Акции Tesla 11 января упали почти на 8%, что привело к снижению собственного капитала Маска на 13,5 млрд долларов, который составляет сейчас 176,2 млрд долларов.

Маск уступил первое место основателю и главе компании Amazon Джеффу Безосу, чьё состояние сейчас оценивается в 182,1 млрд долларов.

Третье место в рейтинге самых богатых людей мира занимает президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с состоянием в 154,6 млрд долларов.

Напомним, на прошлой неделе Маск стал самым богатым человеком мира, обогнав Безоса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3500 грн.
8
Теги