Илон Маск превзошел основателя Amazon Джеффа Безоса и стал самым богатым человеком в мире.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на агентство Bloomberg.
Рост стоимости акций производителя электромобилей в четверг на 4,8% позволил Маску обогнать основателя Amazon Джеффа Безоса в рейтинге миллиардеров Bloomberg.
«Состояние Маска оценивается в 188,5 млрд долларов - это на 1,5 миллиарда долларов больше, чем состояние Безоса, который занимал первое место с октября 2017 года», - говорится в сообщении.
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