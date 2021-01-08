Илон Маск превзошел основателя Amazon Джеффа Безоса и стал самым богатым человеком в мире.



Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на агентство Bloomberg.

Рост стоимости акций производителя электромобилей в четверг на 4,8% позволил Маску обогнать основателя Amazon Джеффа Безоса в рейтинге миллиардеров Bloomberg.

«Состояние Маска оценивается в 188,5 млрд долларов - это на 1,5 миллиарда долларов больше, чем состояние Безоса, который занимал первое место с октября 2017 года», - говорится в сообщении.



