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Илон Маск превзошел основателя Amazon Джеффа Безоса и стал самым богатым человеком в мире.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на агентство Bloomberg.

Рост стоимости акций производителя электромобилей в четверг на 4,8% позволил Маску обогнать основателя Amazon Джеффа Безоса в рейтинге миллиардеров Bloomberg.

«Состояние Маска оценивается в 188,5 млрд долларов - это на 1,5 миллиарда долларов больше, чем состояние Безоса, который занимал первое место с октября 2017 года», - говорится в сообщении.


 
ForUm

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