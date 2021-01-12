Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна готова рассмотреть изменение названия Беларуси в литовском языке (сейчас Baltarusija), если белорусы об этом попросят.

Об этом сообщает Delfi.

«Имя, которым мы называем нашу соседнюю страну, не должно закреплять устоявшегося в годы оккупации понимания Беларуси как части России. Беларусь означает «Белая Русь», а не Россия, и это должно быть отражено в названии, которое мы используем. Если белорусы выразят такое пожелание, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос, так же, как мы уже изменили название Грузии на Сакартвело», – сказал Ландсбергис.

Как сообщал ForUm, Литва в конце декабря 2020 года официально узаконила название Сакартвело, и оно будет использоваться во всех официальных документах.

Ранее грузинские политики и дипломаты не раз просили литовских должностных лиц отказаться от названия «Грузия», поскольку оно русское, и пришло во времена Российской империи.