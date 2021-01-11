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Инфляция на потребительском рынке в декабре 2020 года составила 0,9% по сравнению с ноябрем 2020 года, а за год в целом - 5%.

Об этом пишет Экономическая правда, ссылаясь на данные Госстата.

Отмечается, что базовая инфляция в декабре 2020-го, по сравнению с ноябрем 2020-го, составила 0,3%, за год в целом - 4,5%.

В декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%.

Больше всего в декабре (на 16,1%) подорожали яйца. Овощи в декабре подорожали на 8,3%, а за год - подешевели на 12,1%.

В то же время на 1% подешевела свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%.

Одежда и обувь подешевели на 4,6%, в т.ч. одежда - на 5%, обувь - на 4,2%.

«Рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% произошел в основном за счет повышения тарифов на горячую воду, отопление на 1,4%.

Цены на транспорт выросли на 0,7% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,5%», - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2020 года рост потребительских цен ускорился до 1,3% (с 1% в октябре), в годовом измерении инфляция по итогам ноября выросла до 3,8% (по итогам октября было 2,6%).

В октябре 2020 года по сравнению с октябрем 2019 уровень цен вырос на 2,6%. В сентябре этот показатель составлял 2,3%.
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