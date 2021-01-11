Полицейские задержали жителя Раздельной Одесской области по подозрению в убийстве товарища, сообщает пресс-служба областной полиции.

Во время застолья между хозяином дома и его гостем возник спор, в ходе которого последний схватил со стола кастрюлю и несколько раз ударил по голове собутыльника. От полученных травм 53-летний мужчина умер, а злоумышленник лег спать в соседней комнате.

Сообщение в полицию поступило от врачей скорой помощи. 52-летнего правонарушителя, который не отрицал свою вину, задержали на месте преступления в порядке статьи 208.

Ему объявили подозрение по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - 60 суток содержания под стражей. За умышленное убийство мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.