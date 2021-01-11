Во вторник, 12-го января, Украина будет находиться в зоне влияния мощной полосы высокого атмосферного давления, которая вытянулась от Атлантики через север Италии, Венгрии до Украины. Поэтому существенные осадки в большинстве областей завтра - вряд ли, сообщила синоптик Наталья Диденко.

13-го января циклон Bartosz готовится ворваться в Украину с юга. Он существенно усложнит погоду на юго-востоке, востоке и на Сумщине - мокрый снег, дождь, снег, налипание мокрого снега, сильный ветер.

На остальную территорию Украины будет влиять своими фронтами северный циклон Dimitrios, который наконец организует зимнюю желанную картинку на улице – будет посыпать снегом, без сильных снегопадов.

Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах 2-7 градусов, на юге около нуля, в течение дня 12-го января ожидается в большинстве областей Украины от 2 мороза до 2 градусов тепла.

В дальнейшем температура воздуха будет постепенно снижаться и в период 14-19 января достигать в ночные часы -14-20 градусов. Так что похолодание не отменяется.

В Киеве 12-го января существенных осадков не ожидается. Ночью в столице -3 градуса, днем ​​-1 градус. В дальнейшем в Киеве начнет холодать, пик морозов придется на 14-18 января.