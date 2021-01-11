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Цена Bitcoin в понедельник, 11 января, снизилась до 35 300 долларов США. 

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Coindesk.

Отмечается, что за прошедшие сутки стоимость Bitcoin снизилась на более чем 8 тысяч долларов или на более чем 20%. При том, что в пятницу еще был зафиксирован исторический рекорд себестоимости на уровне 41 962 доллара.

Аналитики предполагают, что падение могло быть спровоцировано большой продажей криптовалюты в выходные.
ForUm

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