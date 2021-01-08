Стоимость биткоина превысила 40 тысяч долларов. Новый максимум — 40 324,01 долларов за единицу криптовалюты.
Об этом свидетельствуют данные сайта CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалют на разных биржах, передает УНИАН.
7 января в 22:48 по Киеву курс составлял 39 041,98 доллара.
Цена биткоина бьет рекорды с 15 декабря 2020 года, когда курс поднялся выше 20 тысяч долларов, обновив предыдущий исторический максимум, зафиксированный в 2017 году.
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