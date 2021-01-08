также в разделеЭкономика
Международные резервы Украины выросли до восьмилетнего максимума 15
Витренко: Цена на электроэнергию для населения значительно ниже рыночной 226
Газпром почти на треть снизил транзит газа через Украину 47
Укрэксимбанк предоставил «Антонову» кредит на строительство самолетов для армии 19
НБУ запустил интернет-магазин памятных монет 15
Транзит газа через Украину в 2020 году снизился на 38% 58
Украина отменила пошлины на вино из ЕС 19
В 2020 году украинцы купили меньше автомобилей 19
Биткоин продолжает рост 14
Начал действовать новый закон об оборонных закупках 42
Заработала ЗСТ между Украиной и Израилем 23
В Украине выросла минимальная зарплата 53
В Украине дорожает электроэнергия для населения 326
Более 20% украинцев работают без трудовой книжки 18
С 1 января украинские товары получат свободный доступ на британский рынок 49
Зеленский рассказал, как экономить до 40% при расчетах за газ 54
Укроборонпром заявил о выполнении 100% гособоронзаказа 74
Газ в Европе подорожал до максимума за почти два года 22

Стоимость биткоина превысила 40 тысяч долларов. Новый максимум — 40 324,01 долларов за единицу криптовалюты.

Об этом свидетельствуют данные сайта CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалют на разных биржах, передает УНИАН.

7 января в 22:48 по Киеву курс составлял 39 041,98 доллара.

Цена биткоина бьет рекорды с 15 декабря 2020 года, когда курс поднялся выше 20 тысяч долларов, обновив предыдущий исторический максимум, зафиксированный в 2017 году. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
9
Теги