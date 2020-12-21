Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине, сообщил председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

«Только что миссия МВФ начала свою работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by. Из-за COVID-19 миссия будет работать в формате онлайн-связи. Совместно с коллегами из Офиса Президента и Кабинета Министров сегодня обсуждаем основные экономические события со времени утверждения программы МВФ в июне и ключевые вопросы ее первого пересмотра», - сообщил он.

Он сообщил, что Национальный банк Украины продолжает выбранный курс на режим инфляционного таргетирования, гибкий валютный курс, улучшение корпоративного управления и снижение уровня неработающих кредитов.

«Итак, для работы с миссией МВФ мы готовы. Планируем на этой неделе ряд встреч с экспертами МВФ. Работа миссии продлится также в январе 2021 года. Сотрудничество с МВФ - это безоговорочное основание для поддержания стабильности нашей страны в сложные времена пандемии. Реализация программы stand- by позволит обеспечивать макроэкономическую стабильность, необходимую для уверенного и непрерывного восстановления украинской экономики», - отметил он.