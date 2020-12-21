также в разделеСтолица
Полиция завершила следствие по делу убийства священника в Киеве 5 лет назад 10
В Киеве – 673 новых случая COVID-19 за сутки 33
Число случаев COVID-19 в Киеве перевалило за 100 тысяч 14
Как в Киеве зажгли главную елку Украины 29
В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 1364 человек 9
Сегодня состоится праздничное открытие главной елки страны 22
На «мосту Кличко» повреждено стекло, пеняют на вандалов 19
Компанию Stolitsa Group «кинули» на 3,5 млн долларов при покупке «Столичного рынка» 19
В Киеве закрыли 5 нелегальных казино 10
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 1658 человек 16
В Киеве горел психоневрологический диспансер 40
В Киеве сеть магазинов разоблачили на незаконной продаже электроники 26
В Госпродпотребслужбе не видят оснований для ужесточения карантина в Киеве 12
Киев из-за пандемии недополучил 5 миллиардов 11
В Киеве за сутки 31 человек умер от COVID-19 27
Кличко: Электроопоры на Шулявском мосту генподрядчик заменит за свой счет 23
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 1858 человек 31
Появилось видео падения электроопор на Шулявском мосту 112

Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине, сообщил председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

«Только что миссия МВФ начала свою работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by. Из-за COVID-19 миссия будет работать в формате онлайн-связи. Совместно с коллегами из Офиса Президента и Кабинета Министров сегодня обсуждаем основные экономические события со времени утверждения программы МВФ в июне и ключевые вопросы ее первого пересмотра», - сообщил он.

Он сообщил, что Национальный банк Украины продолжает выбранный курс на режим инфляционного таргетирования, гибкий валютный курс, улучшение корпоративного управления и снижение уровня неработающих кредитов.

«Итак, для работы с миссией МВФ мы готовы. Планируем на этой неделе ряд встреч с экспертами МВФ. Работа миссии продлится также в январе 2021 года. Сотрудничество с МВФ - это безоговорочное основание для поддержания стабильности нашей страны в сложные времена пандемии. Реализация программы stand- by позволит обеспечивать макроэкономическую стабильность, необходимую для уверенного и непрерывного восстановления украинской экономики», - отметил он.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги