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В Умани 8 января повредили мемориальную стену воинам АТО, сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Так, 8 января около 9 часов, в Уманское районное управление полиции поступило сообщение от местных жителей о повреждении мемориальной стены воинам АТО на улице Небесной Сотни. Во время выезда на место происшествия следственно-оперативная группа установила факты повреждения 3 фотографии и прожектора, который подсвечивал Обелиск Славы.

По данному факту полицией Умани открыто уголовное производство по квалифицирующим признакам ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом). Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас правоохранители совместно с общественной организацией «Уманский союз участников АТО» прилагают максимум усилий для установления злоумышленников, причастных к совершению правонарушения. Досудебное расследование продолжается.

 
ForUm

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