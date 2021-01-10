В Беларуси проходят традиционные воскресные протесты - люди собрались на локальные акции в Минске, Бресте, Могилеве, Гродно. Об этом сообщает TUT.by в воскресенье, 10 января.

«Как и несколько предыдущих воскресений, мобильный интернет и метро в столице работают. В Минске сегодня задержали несколько человек, их доставили в РУВД», - сказано в материале.

В изоляторе МВД в Жодино по состоянию на 10 января отбывают назначенные сроки ареста чуть более 40 человек. Многие из них там встретили Новый год. У некоторых - по 25 суток административного ареста.

Напомним, в начале года Минск охватили новые акции протеста.