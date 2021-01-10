также в разделеМир
США отменяют ограничения на отношения с Тайванем 10
В Британии планируют вакцинировать всех взрослых до осени 10
Нагорный Карабах: Алиев и Пашинян снова посетят Путина 11
В мире более 90 млн случаев COVID-19 11
Клинтон вспомнила о своей давней просьбе к Трампу удалить Twitter 18
Состояние Маска превысило 200 млрд долларов 11
В США арестовали штурмовавшего Капитолий «викинга» 39
Личный врач Папы Римского умер от осложнений COVID-19 19
Пенс назвал условие объявления импичмента Трампу 224
Дайверы в Индонезии обнаружили части обломков потерпевшего крушение Boeing 737 13
Число погибших из-за бури в Испании возросло до четырех 13
Министр в Австрии подала в отставку из-за обвинений в плагиате 13
Папа Римский призвал вакцинироваться от коронавируса 29
В ВСУ за сутки почти полсотни новых случаев COVID-19 16
В США опровергли появление «американского» штамма коронавируса 19
Три человека погибли в результате схождения лавины в России 14
Байден отреагировал на отсутствие Трампа на его инаугурации 68
Меркель заявила о самой тяжелой фазе пандемии COVID в ближайшее время 39

В Беларуси проходят традиционные воскресные протесты - люди собрались на локальные акции в Минске, Бресте, Могилеве, Гродно. Об этом сообщает TUT.by в воскресенье, 10 января.

«Как и несколько предыдущих воскресений, мобильный интернет и метро в столице работают. В Минске сегодня задержали несколько человек, их доставили в РУВД», - сказано в материале.

В изоляторе МВД в Жодино по состоянию на 10 января отбывают назначенные сроки ареста чуть более 40 человек. Многие из них там встретили Новый год. У некоторых - по 25 суток административного ареста.

Напомним, в начале года Минск охватили новые акции протеста.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги