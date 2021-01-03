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В разных районах Минска проходят воскресные акции протеста. Об этом сообщает TUT.by в воскресенье, 3 января.

С утра в белорусской столице в дворовом формате проходят акции протеста. Люди с оппозиционной бело-красной символикой ходят небольшими колоннами по своим районам с лозунгами «Жыве Беларусь!», «Не забудем, не простим!», «Верым, можам, пераможам!».

Акция протеста также прошла возле факультета журналистики Белорусского государственного университета в Минске. Протестующие таким образом выразили поддержку задержанным журналистам.

Информации о задержаниях на данный момент нет.

В свою очередь официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила, что обстановка в столице спокойная, пишет Интерфакс-Украина.
ForUm

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