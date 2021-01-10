Министр труда, семьи и молодежи Австрии Кристина Ашбахер подала в отставку из-за обвинений в плагиате при написании диссертации.
Об этом сообщает АРА.
Ашбахер отвергла обвинения.
«Моя семья и я видим, что СМИ и политические оппоненты не дают мне провести справедливый процесс проверки и поспешно меня осуждают немыслимым образом… По этой причине я ухожу в отставку с моей должности», — говорится в заявлении министра.
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