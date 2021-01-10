Министр труда, семьи и молодежи Австрии Кристина Ашбахер подала в отставку из-за обвинений в плагиате при написании диссертации.

Об этом сообщает АРА.

В плагиате министра обвинили независимые эксперты. Они утверждают, что пятая часть работы Ашбахер скопированы без указания ссылок. Диссертацию министр писала в мае 2020 года в Техническом университете Братиславы. Кроме того, эксперт заметил много плагиата в дипломной работе Ашбахер за 2006 год.

Ашбахер отвергла обвинения.

«Моя семья и я видим, что СМИ и политические оппоненты не дают мне провести справедливый процесс проверки и поспешно меня осуждают немыслимым образом… По этой причине я ухожу в отставку с моей должности», — говорится в заявлении министра.