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Министр труда, семьи и молодежи Австрии Кристина Ашбахер подала в отставку из-за обвинений в плагиате при написании диссертации.

Об этом сообщает АРА.

В плагиате министра обвинили независимые эксперты. Они утверждают, что пятая часть работы Ашбахер скопированы без указания ссылок. Диссертацию министр писала в мае 2020 года в Техническом университете Братиславы. Кроме того, эксперт заметил много плагиата в дипломной работе Ашбахер за 2006 год.

Ашбахер отвергла обвинения.

«Моя семья и я видим, что СМИ и политические оппоненты не дают мне провести справедливый процесс проверки и поспешно меня осуждают немыслимым образом… По этой причине я ухожу в отставку с моей должности», — говорится в заявлении министра.
ForUm

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