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Корпорация Google удалила приложение Parler, в котором общались сторонники Дональда Трампа, из Google Play. Об этом сообщает Голос Америки в субботу, 9 января.

Как заявили в Google, Parler ранее предупреждали о недопустимости размещения контента, провоцирующего насилие, и что приложение не будет допущено к платформе Google Play, пока не изменит политику модерации.

При этом управляющий Parler Джон Матци заявил, что корпорация Apple также угрожает удалить приложение из App Store, если Parler не изменит политику модерации контента в течение суток.

Отметим, что Parler - социальная сеть, популярная среди консервативных пользователей, среди которых и многие сторонники Дональда Трампа.

Напомним, социальная сеть Twitter сообщила, что приняла решение на постоянной основе заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа.
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