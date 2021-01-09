В Киеве за минувшие сутки, 8 января, зафиксировали 344 новых случая заражения коронавирусом.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram в субботу, 9 января.
15 человек умерли, 448 — выздоровели.
Заболели:
188 женщин в возрасте от 18 до 81 года;
142 мужчины в возрасте от 18 до 82 лет;
5 девочек от 1 месяца до 17 лет и 9 мальчиков от 15 дней до 17 лет.
Больше всего случаев заражения коронавирусом обнаружили в следующих районах:
Дарницкий - 126;
Печерский - 46;
Днепровский - 36.
Днем ранее, 8 января, в Киеве зафиксировали 438 больных COVID-19.
Всего по состоянию на 9 января в столице 116 469 зараженных коронавирусом, 42 336 пациентов выздоровели, 2052 — умерли.
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