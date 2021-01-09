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В Киеве за минувшие сутки, 8 января, зафиксировали 344 новых случая заражения коронавирусом.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram в субботу, 9 января.

15 человек умерли, 448 — выздоровели.

Заболели:

188 женщин в возрасте от 18 до 81 года;

142 мужчины в возрасте от 18 до 82 лет;

5 девочек от 1 месяца до 17 лет и 9 мальчиков от 15 дней до 17 лет.

В частности, COVID-19 обнаружили у 17 медиков. За прошедшие сутки госпитализировали 23 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заражения коронавирусом обнаружили в следующих районах:

Дарницкий - 126;

Печерский - 46;

Днепровский - 36.

Днем ранее, 8 января, в Киеве зафиксировали 438 больных COVID-19.

Всего по состоянию на 9 января в столице 116 469 зараженных коронавирусом, 42 336 пациентов выздоровели, 2052 — умерли.
ForUm

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