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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4846 человек, зафиксировано 80 летальных случаев, 7961 пациент выздоровел.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 9 января.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 110 015 человек, из них 786 306 выздоровели, летальных исходов — 19 668.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 344 случая;

Винницкая область — 61 случай;

Волынская область — 108 случаев;

Днепропетровская область — 471 случай;

Донецкая область — 189 случаев;

Житомирская область — 179 случаев;

Закарпатская область — 55 случаев;

Запорожская область — 456 случаев;

Ивано-Франковская область — 133 случая;

Киевская область — 375 случаев;

Кировоградская область — 40 случаев;

Луганская область — 149 случаев;

Львовская область — 262 случая;

Николаевская область — 416 случаев;

Одесская область — 299 случаев;

Полтавская область — 160 случаев;

Ровенская область — 80 случаев;

Сумская область — 160 случаев;

Тернопольская область — 70 случаев;

Харьковская область — 223 случая;

Херсонская область — 44 случая;

Хмельницкая область — 47 случаев;

Черкасская область — 353 случая;

Черновицкая область — 147 случаев;

Черниговская область — 25 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Шмыгаль попросил Еврокомиссию помочь Украине с получением вакцины.
ForUm

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