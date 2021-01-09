За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4846 человек, зафиксировано 80 летальных случаев, 7961 пациент выздоровел.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 9 января.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 110 015 человек, из них 786 306 выздоровели, летальных исходов — 19 668.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев — 344 случая;
Винницкая область — 61 случай;
Волынская область — 108 случаев;
Днепропетровская область — 471 случай;
Донецкая область — 189 случаев;
Житомирская область — 179 случаев;
Закарпатская область — 55 случаев;
Запорожская область — 456 случаев;
Ивано-Франковская область — 133 случая;
Киевская область — 375 случаев;
Кировоградская область — 40 случаев;
Луганская область — 149 случаев;
Львовская область — 262 случая;
Николаевская область — 416 случаев;
Одесская область — 299 случаев;
Полтавская область — 160 случаев;
Ровенская область — 80 случаев;
Сумская область — 160 случаев;
Тернопольская область — 70 случаев;
Харьковская область — 223 случая;
Херсонская область — 44 случая;
Хмельницкая область — 47 случаев;
Черкасская область — 353 случая;
Черновицкая область — 147 случаев;
Черниговская область — 25 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Шмыгаль попросил Еврокомиссию помочь Украине с получением вакцины.
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