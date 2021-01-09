НАБУ полностью исчерпало себя и потеряло доверие. Об этом известный меценат, общественно-политический деятель Александр Онищенко написал в своём блоге для Корреспондента.

«Давайте проанализируем некоторые сферы и спрогнозируем, что можно сделать. Объявление вердикта суда по Микитасю – 2 месяца тюрьмы без права залога. Это решение означает фактический крах планов НАБУ по войне с Олегом Татаровым, заместителем главы Офиса президента, который в открытую критиковал Сытника и систему внешнего управления. Потому что именно на показания Микитася держалось все обвинение против Татарова. За что Микитася Сытник и выпустил из СИЗО. Теперь же застройщик туда возвращается. И не исключено, что после такого крутого поворота судьбы он многое переосмыслит», - пишет Александр Онищенко.

Общественно-политический деятель также рассказывает, что ситуация вокруг избрания меры пресечения Микитасю развивается скандально и приводит конкретные перипетии, которые происходят в судах. По его мнению, НАБУ, в лице главы ведомства Сытника, ангажировано занимает сторону конкретного лица.

«Шевченковский суд отклонил отвод судьи, который заявила защита Микитася. Новое заседание назначили, но Микитась к назначенному времени покинул суд и не вернулся. Прокуроры дали ходатайство на принудительный привод, который удовлетворил судья. При этом Микитась явился не один, а в компании «титушек», а затем в их сопровождении и уехал. «Стране» стало известно, что это представители НАБУ. Судя по всему, они попытаются не отдавать Микитася, если его будут принудительно приводить в суд для избрания меры пресечения. То есть НАБУ фактически вступило в прямой конфликт с полицией и встало на защиту подозреваемого в похищении человека Микитася», - пишет Онищенко.

Также Александр Онищенко заявил, что и дальше будет занимать активную политико-общественную позицию и даже усилит её в новом году.

«Если этого не делать, то будет трагедия! Ничего хорошего от навязанных внешними силами так называемых антикоррупционных органов не будет. Только ленивому не понятно, что цель этих органов только одна, преследование и давление на отечественный бизнес», - завершает меценат.