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Григорий Чапкис попал в больницу с двухсторонним воспалением легких. Легендарному 90-летнему танцовщику и судье «Танцев со звездами» сделали два теста на коронавирус и они отрицательные.

Чапкис лежит в ортопедическом отделении, потому что профильные стационары переполнены. Он чувствует слабость и ему трудно дышать. Об этом народный артист Украины рассказал в интервью ТСН.

«Врачей не хватает, сестер не хватает. У меня сейчас страшный испуг - это первое. Испуг смерти», - заявил Чапкис.

Он также отметил, что лежит в больнице на четвертом этаже, а на пятом - находятся больные с коронавирусной инфекцией.

Григорию Чапкису 90 лет. Он родился в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.
ForUm

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