Украина может в ближайшее время получить м-РНК вакцину от коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Получили от COVAX письмо о возможности поставок в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время», - написал он.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения 30 декабря заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech от COVID-19 объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.