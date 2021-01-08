также в разделеОбщество
Минздрав: Украина может получить COVID-вакцину в ближайшее время 13
Шмыгаль попросил Еврокомиссию помочь Украине с получением вакцины 15
Степанов рассказал, как будут проверять российскую вакцину от COVID-19 26
Канада не согласна с суммой компенсации семьям погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране 13
В Украине начали исследовать планшет со сбитого в Иране самолета МАУ 17
Кабмин разрешил проводить тесты на антиген к COVID-19 при въезде из Крыма и ОРДЛО 11
В Украине зафиксировано 5676 новых случаев COVID-19 45
В Украине начал действовать усиленный карантин 37
Израиль опроверг информацию о поставках вакцины от COVID-19 в Украину 14
Ткаченко назвал информацию о подпольной вакцинации манипуляцией РФ 21
За неделю зафиксировано 16 кибератак на сайты НАБУ и Госспецсвязи 49
США передадут Украине новые патрульные катера 44
У Зеленского считают, что КСУ может работать и без главы 17
Четверо моряков, которых удерживали в Ливии с 2016 года, возвращаются в Украину 48
В КС заявили, что Тупицкий продолжает ходить на работу 25
«Медзакупки» обвинили Степанова в манипуляции и лжи 21
Судья КС Слиденко заявил, что намерен эмигрировать из Украины 38
В Украине зафиксировано 8997 новых случаев COVID-19 29

Утром 8 января на родину вернулись четверо украинских граждан: Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка – члены экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016, сообщили ForUm’у в пресс-службе Офиса президента.

В декабре 2017 года ливийский суд приговорил украинцев и других членов экипажа судна к пяти годам заключения.

В Международном аэропорту «Борисполь» их встречали заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и родственники моряков.

«Сегодня мы вернули домой еще четырех наших граждан. Государство работает над этими вопросами очень профессионально. Межведомственная кооперация и взаимодействие помогает нам достигать таких результатов. Ребятам желаю быстрее вернуться к нормальной жизни», - отметил Машовец после встречи освобожденных.

Заместитель руководителя Офиса президента напомнил, что в начале декабря 2020 году в Украину вернулись двое граждан из Ирака, а накануне Нового года из лагеря на территории Сирии эвакуировали двух женщин и семерых детей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
9
Теги