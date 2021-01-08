Утром 8 января на родину вернулись четверо украинских граждан: Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка – члены экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016, сообщили ForUm’у в пресс-службе Офиса президента.

В декабре 2017 года ливийский суд приговорил украинцев и других членов экипажа судна к пяти годам заключения.

В Международном аэропорту «Борисполь» их встречали заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и родственники моряков.

«Сегодня мы вернули домой еще четырех наших граждан. Государство работает над этими вопросами очень профессионально. Межведомственная кооперация и взаимодействие помогает нам достигать таких результатов. Ребятам желаю быстрее вернуться к нормальной жизни», - отметил Машовец после встречи освобожденных.

Заместитель руководителя Офиса президента напомнил, что в начале декабря 2020 году в Украину вернулись двое граждан из Ирака, а накануне Нового года из лагеря на территории Сирии эвакуировали двух женщин и семерых детей.