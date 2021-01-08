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За прошедшие сутки, 7 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования РФ открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также - крупнокалиберных пулеметов неподалеку Луганского. Вблизи населенного пункта Хутор Вольный оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в пригороде Попасной - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Огневая активность российско-оккупационных войск была замечена и в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Рядом с Авдеевкой враг применял в сторону украинских позиций ручной противотанковый гранатомет, у Гранитного - автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ. На обстрелы вооруженных формирований РФ украинские защитники открывали огонь. Среди наших воинов боевых потерь нет.

С начала текущих суток, 8 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Так, на Приазовье противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Водяного.

На обстрелы противника наши защитники открыли огонь. Среди украинских воинов боевых потерь нет.
ForUm

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