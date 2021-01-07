Украина получит от Соединенных Штатов два новых патрульных катера Mark VI, сообщает Армия Inform со ссылкой на данные Пентагона.
Строительство первой партии кораблей будет завершено к декабрю 2022 года.
«Построит корабли для нашей страны компания SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Строительство будет стоить почти 20 миллионов долларов», - говорится в сообщении.
Заказчиком со стороны США Командование военно-морских систем, а финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время