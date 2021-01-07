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Украина получит от Соединенных Штатов два новых патрульных катера Mark VI, сообщает Армия Inform со ссылкой на данные Пентагона.

Строительство первой партии кораблей будет завершено к декабрю 2022 года.

«Построит корабли для нашей страны компания SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Строительство будет стоить почти 20 миллионов долларов», - говорится в сообщении.

Заказчиком со стороны США Командование военно-морских систем, а финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины.
ForUm

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