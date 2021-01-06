Европейское медицинское агентство рекомендовало к использованию вакцину от коронавируса, разработанную компанией Moderna.

Как пишет «Европейская правда», об этом говорится в официальном сообщении Европейского медицинского агентства.

Европейское медицинское агентство 6 января рекомендовало предоставить условное разрешение для использования вакцины от коронавируса, разработанной компанией Moderna, для пациентов в возрасте от 18 лет.

Это вторая вакцина от коронавируса, получившая рекомендацию ЕМА - после BioNTech-Pfizer, с которой началась кампания вакцинации от коронавируса в ЕС.

«Комитет ЕМА по лекарственным средствам для людей тщательно исследовал данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины и консенсусом рекомендовал, чтобы Еврокомиссия предоставила официальное условное разрешение на применение», - отмечается в сообщении.

Европейское медицинское агентство пришло к выводу, что клинические испытания доказали эффективность вакцины для людей старше 18 лет.

В испытаниях приняли участие около 30 000 волонтеров. Половина из них получили настоящую вакцину, еще половина - плацебо.

Эффективность вычисляли на около 28 тысячах участников в возрасте от 18 до 94 лет, которые ранее не болели коронавирусом. Только 11 из 14 134 вакцинированных настоящей вакциной заболели коронавирусом с симптомами, тогда как в группе, получившей плацебо - 185. На этом основании считается, что вакцина по результатам испытаний показала эффективность в 94,1% случаев.



Также испытания показали эффективность на 90,9% у пациентов, которые в случае инфицирования коронавируса могли иметь тяжелое течение заболевания: у лиц с хроническими болезнями легких, сердечно-сосудистой системы, печени, диабетом, ВИЧ.

Вакцину Moderna нужно вводить двумя дозами уколом в руку, с интервалом в 28 дней.

Наиболее типичными побочными эффектами являются отек в месте укола, ощущение усталости, повышение температуры, набухшие лимфоузлы под рукой, головная боль, боль в мышцах, тошнота. Обычно побочные эффекты были незначительными и проходили за несколько дней.

«Мониторинг по безопасности и эффективности вакцины будет осуществляться и дальше во время ее применения в странах ЕС», - отмечают в ЕМА.