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 Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина в ближайшее время заключит новые договора о поставках вакцины от COVID-19.

Как передает УНИАН, об этом он сообщил на ежедневном онлайн-брифинге.

Министр отметил, что Украина находится на финальной стадии договоренности с производителями вакцин.

«Я не имею права до подписания договоров разглашать, с какими компаниями и на какой стадии подписания мы находимся. Но могу сказать, что в ближайшее время у нас будут подписаны другие договоры с компаниями, которые будут поставлять вакцины (от COVID-19) в Украину», - заявил он.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения 30 декабря заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины  производства компании Sinovac Biotech от COVID-19 объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.
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