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Кабинет Министров Украины назначил заместителем министра культуры и информационной политики Артема Лезина, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

«5 января Кабинет Министров принял распоряжение о назначении Лезина Артема Сергеевича заместителем министра культуры и информационной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации», - говорится в сообщении.

Лезин окончил КПИ, получив степень магистра компьютерных наук и систем. Имеет 11-летний опыт управления digital-проектами и внедрения цифровых инноваций в корпоративной сфере.
ForUm

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