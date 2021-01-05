Неканонической «реабилитацией» раскольников Фанар не отменил и не смягчил раскол в Украине, а, наоборот, углубил и продлил его.

Фото: pecat.co.rs

Об этом иерарх Сербской Православной Церкви епископ Бачский Ириней сказал в интервью изданию «Печат».

«Недавние расколы были перенесены с украинской земли на весь православный мир», – отметил владыка Ириней.

По его словам, вторжение патриарха Варфоломея в юрисдикцию Русской Православной Церкви и легализация украинских раскольников привела к масштабированию раскола.

«Несоборное одностороннее признание раскольнических групп не только вызвало раскол среди церквей, но также и разделения и трения внутри церквей, о чем свидетельствуют разногласия между епископами и богословами в Греции и на Кипре», – подчеркнул сербский епископ.

По словам владыки, Сербская Церковь представляет «принципиальную позицию безоговорочной верности многовековому каноническому порядку Православной Церкви, с которым никто не имеет права играть».

«Сербские иерархи не выступают против Константинопольского Патриархата, но они против действий, которые угрожают или нарушают единство Православной Церкви, ставят под сомнение авторитет Православия перед католиками и неправославными христианами в целом», - подчеркнул епископ Ириней.