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Во вторник, 5 января, циклон Ahmet подойдет к Украине с юго-западной стороны Европы. Поэтому завтра осадки предполагаются в западных областях Украины, в Одесской, Николаевской, Винницкой, вечером в Житомирской, Киевской и Черкасской областях, сообщила синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории Украины без существенных осадков.

Пойдет преимущественно дождь, местами возможен мокрый снег.

5 января максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит + 1 + 5 градусов, на Востоке 0 + 3 градуса, в западной части и на юге + 4 + 9 градусов. Местами туманы с ухудшением видимости.

В Киеве во вторник ожидается облачная погода. Небольшой дождь или мокрый снег вероятны завтра вечером. Температура воздуха в столице 5 января будет колебаться в течение дня в пределах + 1 + 3 градусов.

На Сочельник будет сыро, облачно, на Рождество в Украине прискачет очередной циклон, который принесет осадки, дождь и мокрый снег, а также усиление ветра. Небольшой мороз, однако больше в ночные часы, появится в выходные и в начале следующей недели.  
ForUm

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