С 4 января 2021 нумизматическую продукцию Национального банка можно приобрести онлайн круглосуточно и без выходных в интернет-магазине по ссылке: https://coins.bank.gov.ua.

Памятные монеты могут стать оригинальным подарком друзьям, близким или деловым партнерам, отметили в НБУ.

Доступные для продажи памятные монеты Украины и сувенирная продукция Банкнотно-монетного двора Национального банка в интернет-магазине будут реализовываться по розничной цене НБУ. На заказ продукции будут действовать определенные лимиты, которые будут зависеть от спроса на нее. Для оформления покупки необходимо зарегистрироваться, указав свои фамилию и имя, а также контактную информацию. После этого появится возможность оплатить заказ платежной картой любого банка и оформить доставку. Оплата возможна исключительно в безналичной форме платежной карточкой НПС «ПРОСТРАНСТВО», Visa или MasterCard.

Доставку заказов по всей территории Украины будут осуществлять логистические (почтовые) компании ООО «Новая Почта» и АО «Укрпочта». Также для дополнительного удобства клиентов предусмотрена возможность выдачи заказов в пункте самовывоза, что находится в помещении Национального банка по адресу: Киев, Контрактовая площадь, 2-А.

В будущем Нацбанк планирует расширить возможности заказа в интернет-магазине для иностранных клиентов и доставки нумизматической продукции за рубеж.