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В Украине с 1 января 2021 начала действовать нулевая пошлина на ввоз вина из ЕС. Это предусмотрено обязательствами страны об обнулении импортных пошлин на ряд товаров в течение семилетнего периода после заключения экономической части Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, пишет AgroPolit.com.

До  этого пошлина на ввоз вина из ЕС составила 0,3-0,4 EUR/литр.

В 2019 году Украина экспортировала вина на $11,9 млн. Крупнейшим внешним рынком для украинских виноделов стал Казахстан, куда поставили винной продукции на $ 1,3 млн. Кроме того, одним из крупнейших рынков остается Германия (поставки на сумму $1 млн). При этом импорт вина в прошлом году составил $146,7 млн.

Украине грозит потеря внутреннего рынка винопродукции. Причинами этого служит уменьшение объемов сбора и переработки винограда на виноматериалы, ограниченная покупательная способность, экспансия товаров иностранного производства на рынке Украины. В частности, в 2019 году на виноматериалы было переработано лишь 124 тыс. т, что вдвое меньше показателей предыдущих лет – 271 тыс. т в 2017 году и 274 тыс. т в 2018 году.

Напомним, Украина и Европа готовятся внести поправки в действующее соглашение о зоне свободной торговли с еврозоной на следующие 5-ти лет. Окно новых возможностей с ЕС для нашей страны официально откроется с 1 января 2021, а неофициально - переговоры о пересмотре стартовали еще в начале 2020 года.  
ForUm

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