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Обязательное внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском транспорте Киева независимо от форм собственности отложили до июля 2021 года.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на  распоряжение КГГА №2079 от 30 декабря 2020 года.

Этим распоряжением в очередной раз вносятся изменения в распоряжение КГГА №1934 от 26 октября 2018 года, которое изначально предполагало «ввод в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм собственности до 31 октября 2019 года на всех видах и маршрутах городского пассажирского транспорта города Киева независимо от форм собственности».

Сроки внедрения такой системы переносили уже несколько раз. Предыдущие изменения предусматривали срок до 1 января 2021 года.

Теперь, согласно новому распоряжению КГГА, автоматизированная система должна быть введена до 1 июля 2021 года.
ForUm

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