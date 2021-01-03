В городе Коувола, Финляндия, произошла серия небольших землетрясений. Об этом со ссылкой на данные Института сейсмологии при Университете Хельсинки сообщает Yle в воскресенье, 3 января.
Первое землетрясение было зафиксировано чуть ранее трех часов ночи, а до семи утра произошло еще девять.
При этом около пяти утра в службу спасения поступил ряд звонков от жителей района Кория, в 6 км от центра Коувола. Люди жаловались на тряску в квартирах и странные звуки. Опасных ситуаций или несчастных случаев не произошло.
По предварительным данным, землетрясений было минимум десять, самое большое имело магнитуду 2.0.
Напомним, на Закарпатье ощутили землетрясение.
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