В городе Коувола, Финляндия, произошла серия небольших землетрясений. Об этом со ссылкой на данные Института сейсмологии при Университете Хельсинки сообщает Yle в воскресенье, 3 января.

Первое землетрясение было зафиксировано чуть ранее трех часов ночи, а до семи утра произошло еще девять.

При этом около пяти утра в службу спасения поступил ряд звонков от жителей района Кория, в 6 км от центра Коувола. Люди жаловались на тряску в квартирах и странные звуки. Опасных ситуаций или несчастных случаев не произошло.

По предварительным данным, землетрясений было минимум десять, самое большое имело магнитуду 2.0.

Напомним, на Закарпатье ощутили землетрясение.