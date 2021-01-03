Обучение в школах безопасно для детей. И получение британцами образования является приоритетом.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В то же время, глава правительства допустил возможность ужесточения карантина в стране, что будет включать и закрытие школ.

«Возможно, нам придется ужесточить меры в ближайшие несколько недель. Во многих регионах страны. Я с этим полностью смирился. Думаю, и жители тоже это уже приняли», - сказал Джонсон.

Напомним, украинцам рекомендуют не ездить в Лондон и на юг Англии.