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Обучение в школах безопасно для детей. И получение британцами образования является приоритетом.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В то же время, глава правительства допустил возможность ужесточения карантина в стране, что будет включать и закрытие школ.

«Возможно, нам придется ужесточить меры в ближайшие несколько недель. Во многих регионах страны. Я с этим полностью смирился. Думаю, и жители тоже это уже приняли», - сказал Джонсон.

Напомним, украинцам рекомендуют не ездить в Лондон и на юг Англии.
ForUm

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